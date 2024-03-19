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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları derece elde etti

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:24
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları derece elde etti
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri derece elde etti.

        Diyarbakır Büyükkşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı spor faaliyetlerine devam eden sporcular, okullar arası düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarına katıldı.

        Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, 38 sporcu performanslarını sergiledi.

        Yarışmada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.

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