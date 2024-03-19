Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları derece elde etti

Yarışmada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.

Diyarbakır Büyükkşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı spor faaliyetlerine devam eden sporcular, okullar arası düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarına katıldı.

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