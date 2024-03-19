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        SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan ve yazın boğulma vakalarının arttığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görev yapan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, suda kaybolan ve yardım isteyenlerin imdadına hızla yetişmek için eğitimlerini aksatmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:47
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        SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyor
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        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan ve yazın boğulma vakalarının arttığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görev yapan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, suda kaybolan ve yardım isteyenlerin imdadına hızla yetişmek için eğitimlerini aksatmıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018'den bu yana faaliyet gösteren ve Diyarbakır başta olmak üzere sorumluluk bölgesindeki Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Bingöl, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ'ın yer aldığı 10 ilde görev yapan SAK timi, iç sular, barajlar, göller ve akarsularda kaybolan ve yardım isteyenler ile sel, su baskınları gibi afetlerde görev alıyor.

        Su altı ve su üstündeki suç delillerinin aranması ve bulunmasında da önemli görev üstlenen tim, su altında 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma yapıyor.

        SAK timleri bu zorlu görevler için yaz kış eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

        - Dicle Baraj Gölü'nde dalış eğitimi

        Özel silah ve teçhizatlarla üstün fizik ve yetenek gerektiren faaliyetlere katılan SAK timi, yaşanabilecek vakalara müdahale için Dicle Baraj Gölü'nde, yer yer 35 metreyi bulan derinlikte dalış eğitimi yapıyor.

        Soğuğa, zorlu arazi ve hava koşullarına karşı eğitim yapan tim, günün 24 saati göreve hazır bekliyor.

        SAK Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Cafer Gidergelmez, SAK timlerinin eğitimlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 ilde görev aldıklarını belirtti.

        SAK timinin, zorlu arazi koşullarına hazır olmak için yaz kış eğitim gördüğünü ifade eden Gidergelmez, şunları söyledi:

        "İç sular, barajlar, göller ve akarsularda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyeti icra etmekteyiz. Sel, su baskınları gibi doğal afetlerde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Su altı ve su üstündeki suç delillerini aramak ve bulmakla da görevliyiz. Aynı zamanda kanunlar ve talimatlar doğrultusunda verilecek diğer görevleri de yapmaktayız. 2018'de İl Jandarma Komutanlığı emrinde kurulan SAK timi tarafından bugüne kadar 92 olaya müdahale edildi, 110 vatandaşımız kurtarıldı."

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