AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bilden, besicilerle buluştu

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Karacadağ bölgesindeki köy ziyaretlerinde besicilerle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karacadağ eteklerindeki köyleri ziyaret eden Bilden, gece yarılarına kadar köyleri gezdiklerini, huzur içerisinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

"31 Mart'ta inşallah biz zaferle Diyarbakır'dan çıkmış olacağız." diyen Bilden, yaptığı ziyaretlerde vatandaşların yol, elektrik ve hayvancılıkla ilgili sorun ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Karacadağ bölgesinde yıllardır koyun yetiştiriciliği yapıldığını, böylelikle ülkenin et ve sütle ilgili potansiyeline katkı sağlandığını aktaran Bilden, son zamanlarda özellikle çoban sıkıntısının yaşandığını vurguladı.

Karacadağ bölgesindeki koyun yetiştiriciliğini ciddi bir şekilde destekleyeceklerini ifade eden Bilden, şöyle devam etti:

"İyi ırkları getireceğiz. Özellikle zom ırkı var burada, ivesi ve karaman var. Köylülerimiz hangisini isterlerse, 100 baştan az olmamak kaydıyla yarısını belediye olarak biz karşılayacağız. Beş yıl içerisinde buradaki koyun varlığımızı yüzde 200 civarında arttırmayı planlıyoruz. Belediye olarak da etin tedarikinde katkımız olacak inşallah."