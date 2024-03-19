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        Diyarbakır Valisi Su, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, iftar programında, şehit yakınları ile gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:43
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        Diyarbakır Valisi Su, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, iftar programında, şehit yakınları ile gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle Orduevi'nde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Su, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, iftar sofrasında hep birlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Milletin, tarihten günümüze kadar, hiçbir şart altında esaret altında kalmadığını kaydeden Su, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da istiklal Marşı'nda, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.' dizelerinde ifade ettiği gibi milletimiz her zaman hür yaşamıştır." dedi.

        Çanakkale'de 253 bin şehidin vatan toprakları için canını verdiğini belirten Su, şöyle devam etti:

        "Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Rize'den, Artvin'den, Antalya'dan, Konya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan Türkiye'nin her bir yerinden gidip vatan, millet, bayrak, ezan için Çanakkale'de şehit ve gazi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mızda da aynı heyecanı, gayreti, azmi ve imanı görüyoruz. İstanbul'un fethinde de aynı, Malazgirt'te de aynı ruh. En son kahraman Mehmetçiğimiz de aynı idrak, azim, iman ve kararlılıkla terörle mücadele ediyor. Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Her zaman şehitlerimizin siz kıymetli aileleri ile gazilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, diriliğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin."

        Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Siraç Ezer, Türkiye Harp Malulü Derneği Başkanı Reşit Can ve kamu kurum müdürleri katıldı.

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