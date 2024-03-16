Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara 'Jetlag' operasyonu: 18 gözaltı

        DİYARBAKIR merkezli 5 ilde düzenlenen 'Jetlag' adı verilen operasyonda, çağrı merkezi kurup telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak, 'Hakkınızda terör soruşturması var' yalanıyla dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara 'Jetlag' operasyonu: 18 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR merkezli 5 ilde düzenlenen ‘Jetlag’ adı verilen operasyonda, çağrı merkezi kurup telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak, ‘Hakkınızda terör soruşturması var’ yalanıyla dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı. Bazı mağdurların, kendilerinden istenen paraları, dolandırıcıların belirttiği alanlara bırakması da görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Hakkınızda terör soruşturması var’ denilerek para istenen vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, çağrı merkezi kuran şüphelilerin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişilerden para istediğini belirledi. Dolandırıcıların aradıkları kişileri, ‘Operasyon yapılacak’, ‘Paralarınızın seri numarası alınacak’, ‘Hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi’, ‘Adınıza hesaplar açıldı’ ve ‘Örgüt adınıza kimlik çıkarttı’ gibi yalanlarla para vermeye ikna ettiği saptandı.

        2 ay boyunca takip yapan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle Diyarbakır merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik ‘Jetlag’ adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır’da 6, İstanbul’da 4, Mersin’de 3, Şanlıurfa’da 3, ve Ankara’da 2 olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.

        Polis, bazı mağdurların paraları, dolandırıcıların tarif ettiği alanlara bıraktığı anları da görüntüledi. Ayrıca kuryelik yapan bir şüphelinin Şanlıurfa’dan Ankara’ya sonrasında ise İstanbul’a giderek mağdurdan parayı aldığı tespit edildi. Polisin yaptığı aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır'da fotoğraf eğitimi alan lise öğrencileri görme engelli çocuklar...
        Diyarbakır'da fotoğraf eğitimi alan lise öğrencileri görme engelli çocuklar...
        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
        Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül Diyarbakırlılarla buluştu
        Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül Diyarbakırlılarla buluştu
        Diyarbakır'da yetim aileler iftarda buluştu
        Diyarbakır'da yetim aileler iftarda buluştu
        Diyarbakır'da aldıkları eğitimle tıp fakültesini kazanan 123 öğrenci düzenl...
        Diyarbakır'da aldıkları eğitimle tıp fakültesini kazanan 123 öğrenci düzenl...