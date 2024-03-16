"Sibergöz-24" yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında toplam 139 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.

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