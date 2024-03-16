"Sibergöz-24" yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutuklandı
"Sibergöz-24" yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.
"Sibergöz-24" yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında toplam 139 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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