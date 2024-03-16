'Sibergöz-24' operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutuklandı

TÜRKİYE genelinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 'Sibergöz-24' operasyonunda, Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 'Sibergöz-24' adıyla operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 11 il ile birlikte Diyarbakır'da da 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 51 yasa dışı bahisçiyi yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Siber takibe alınan yasa dışı bahis çetesi üyeleri, ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Örgüt liderinin Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan çetelere 'panel' adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı, parayı önceden belirledikleri zamanda elden topladığının siber polisinin araştırmaları sonucu deşifre edildiği ortaya çıktı. Polisin aramalarında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el koyulurken, gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.