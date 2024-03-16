Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        'Sibergöz-24' operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutuklandı

        TÜRKİYE genelinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 'Sibergöz-24' operasyonunda, Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sibergöz-24' operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE genelinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 'Sibergöz-24' operasyonunda, Diyarbakır'da gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 'Sibergöz-24' adıyla operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 11 il ile birlikte Diyarbakır'da da 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 51 yasa dışı bahisçiyi yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Siber takibe alınan yasa dışı bahis çetesi üyeleri, ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Örgüt liderinin Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan çetelere 'panel' adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı, parayı önceden belirledikleri zamanda elden topladığının siber polisinin araştırmaları sonucu deşifre edildiği ortaya çıktı. Polisin aramalarında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el koyulurken, gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        "Sibergöz-24" yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutukl...
        "Sibergöz-24" yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır'da 25 şüpheli tutukl...
        Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
        Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
        'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara 'Jetlag' o...
        'Terör soruşturması' yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara 'Jetlag' o...
        Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır'da fotoğraf eğitimi alan lise öğrencileri görme engelli çocuklar...
        Diyarbakır'da fotoğraf eğitimi alan lise öğrencileri görme engelli çocuklar...
        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor
        Diyarbakır'da ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor