Otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki sitenin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaya yolun karşısına geçerken iki otomobil hızla yan yana geçti. Bu sırada yolun ortasında olan yaya, ani bir refleksle son anda kurtuldu. Kısa süreli korku yaşayan yaya, eliyle tepki gösterip karşıya geçti. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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