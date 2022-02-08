Tarihi Hatuniye Medresesi gençlerin eğitim yuvası oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde bulunan tarihi Hatuniye Medresesini restore ederek eğitim yuvasına dönüştürdü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin, eğitimdeki başarı çıtasını yukarı taşımak için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

İlçede bulunan ve bakımsızlıktan tahribatların oluştuğu tarihi Hatuniye Medresesi, yapılan onarımların ardından Akademi Lise olarak hizmet vermeye başladı.

Hatuniye Akademi Lisede alanında uzman eğitmenler, 12’inci sınıflara devam eden ve mezun olan öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına hazırlayacak, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise destek eğitimler verecek.

Üniversiteye hazırlık temel dersler saatleri dışında, öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı olacak olan yeni eğitim yuvasında, ayrıca gençlere yönelik 20222023 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek.

“Rahat bir çalışma ortamımız oluyor”

Hani Akademi Lisede eğitim almaya başlayan gençlerden lise 3’üncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Meryem Gendi, ilçede imkanların kısıtlı olduğunu akademi lisenin bu açığı gidermeye çözüm sunduğunu söyledi.

Akademi lisenin açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gendi, “Hani’de dershane olmadığı için arkadaşlarımla birlikte buraya gelip TYT ve AYT’ye hazırlanıyoruz. Üniversitede Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak istiyorum. Hocalarımız da bize Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, Tarih dersleriyle ilgili yardımcı oluyor. Buradaki kütüphaneden yararlanıyoruz ve rahat bir çalışma ortamımız oluyor” diye konuştu.

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