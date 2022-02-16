Terör ve uyuşturucu madde ticaretinden cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizme Finansmanlık Yapmak" ve "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.E.'yi kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, 1 yıldır "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terörizme Finansmanlık Yapmak" ve "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan aranan ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü H.E., Kocaköy ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Zanlının, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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