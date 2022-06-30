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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Spor Okulları açıldı

İHA

Diyarbakır’da Spor Okulları açıldı

Diyarbakır’da Spor Okulları’nın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.
Şehit Polis Halit Gülser Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Yaz Spor Okulları açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, Spor Şube Müdürü Abdulbaki Karabuluk, Okul Sporları Şube Müdürü Metin Öcal, Sicil Lisans Şube Müdürü Turgay Sayın, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreninde, karate, tekvando, whusu, basketbol ve futbol branşlarında yapılan gösterileri protokol üyeleri ve aileler heyecanla izledi.
Törende konuşan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, toplumların, yenidünya düzeni içerisindeki yerlerini alabilmeleri, gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilmelerine bağlı olduğunu söyledi. Devletler, sanayi, ekonomi, teknoloji alanlarında ne kadar gelişirse gelişsin barındırdığı milletlerin bedensel ve ruhsal yapılarını da korumak ve geliştirmek zorunda olduğunu belirten Uslu, “Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip ülkemizde gençlik ve spor faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha artmaktadır. Spor artık ihtiyaçtan çok yaşamın bir parçası, insanlar ve toplumlar arası diyalogun önemli bir aracı haline gelmiştir. Yarınlarımızın, en değerli varlıkları olan çocuklarımızın her yönden gelişmelerinde büyük etkisi olan sporun uygulanması ve doğru planlanması çok önemlidir. Spor Bakanlığımızın hazırladığı “Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları” uygulamasındaki amaç çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumaktır” dedi.

36 spor branşında faaliyet yürütülecek
47 salon, saha ve parkurda 36 spor branşında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Uslu, “İl genelinde şu anda yaklaşık 47 salon, saha ve parkurda 36 spor branşında faaliyet göstermekteyiz. İl Müdürlüğümüzün yanı sıra spor kulüplerimiz, bazı kurum ve kuruluşlarda kendi bünyelerinde kurs açmış bulunmaktadırlar. İl Müdürlüğü olarak tüm kurum kuruluş ve kulüplere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve imkanlarımız dahilinde elimizden gelen tüm desteği kendilerine vermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

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