Diyarbakır teravih namazı saat kaçta? Diyanet ile 2024 Diyarbakır teravih namazı vakti ve saatleri
Diyarbakır teravih namazı saatleri, Ramazan ayına ulaşılmasıyla beraber gündeme geldi. İslam alemi bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşarken Diyarbakır teravih namazı vakti araştırması sıklaştı. Ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaz erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede bir ibadet. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile "Diyarbakır teravih namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı...
Diyarbakır teravih namazı saatleri, Ramazan ayının gelişiyle beraber yeniden gündeme geldi. Cemaatle birlikte teravih namazı kılmak isteyenler Hakkari teravih namazı saatlerini sorguluyorlar. 10 Mart'ta ilk kez kılınacak olan teravih namazı arefe günü kılınmaması sebebiyle son olarak 8 Nisan'da eda edilecek. İşte, 2024 Diyanet Diyarbakır teravih namazı vakti saatleri...
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.
DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte Diyarbakır yatsı namazı vakitleri:
10 Mart Pazar yatsı vakti: 19:43
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 19:44
12 Mart Salı yatsı vakti: 19:45
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 19:46
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 19:47
15 Mart Cuma yatsı vakti: 19:48
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 19:49
TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.