Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan 8 katlı bir bina, iş makinesinin dokunuşu ile yerle bir oldu.
asar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.