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Doğu Anadolu'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Erzurum, Kars ve Ardahan'daki sivil toplum kuruluşları (STK) bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Doğu Anadolu'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
AA

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla bazı emekli amirallerin açıklamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

STK'lar adına gazetecilere açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, emekli amirallerin yaptığı açıklamanın talihsiz olduğunu söyledi.

Fikir beyan edilmesinin demokrasi ve insan hakları açısından meşru olduğunu belirten Akgül, "Bir kişinin bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi demokrasi ve insan hakları çerçevesinde meşru bir meziyettir. Çok seslilik ve farklı fikirleri zenginlik olarak görmek, toplumsal hayatın gelişmesi açısından sıhhat belirtisidir." dedi.

Akgül, toplumu gerecek açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Emekli bir askerin sivil hayat geçtikten sonra askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması açısından faydalıdır ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması ve demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş, başbakanın ve bakanların askeri emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede kabul edilir yanı yoktur." diye konuştu.

Darbecilerin hiçbir zaman Türkiye'yi yok edemeyeceğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyecektir, bunu herkes bilmelidir. Aziz milletimiz bayrağını ve toprağını canından çok sevmektedir. Her zaman devletinin bekası için hükümetiyle bir olmuştur. Her türle vesayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bundan sonda da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- Ardahan

Memur-Sen Ardahan Temsilciliğinde bir araya gelen Memur-Sen Ardahan İl Temsilciliği üyeleri ile Memur-Sen'e bağlı STK'ların üyeleri de bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan söz konusu açıklamayı hazırlayanlara tepki gösterdi.

Memur-Sen Ardahan İl Temsilcisi Erdinç Çakmak, burada yaptığı açıklamada, haklarında suç duyurusunda bulundukları bazı emekli amirallerin yargı önünde hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Çakmak, bazı emekli amirallerin millete muhtıra verilen dönemlerden kalma köhne zihniyetle hazırladığı açıklamayla devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık ettiğini kaydetti.

Gece yarısı deklare edilen "muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetinin beyan edildiğini aktaran Çakmak, "Bizde bugün Memur-Sen olarak millet iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için toplandık."

Çakmak ve beraberindeki STK mensupları daha sonra Ardahan Adliyesi'ne geçerek, açıklamayı yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Kars

Kars'ta da Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Kaan İlgar, sendika binasında yaptığı açıklamada, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

İlgar, açıklamayı yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir." dedi.

İlgar ve beraberindekiler daha sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

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