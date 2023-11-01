Haberler Ekonomi Turizm Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? - Turizm Haberleri

Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline geldiğini belirterek, "Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Bu yıl turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacak" dedi. İşte turistik Doğu Ekspresi ile ilgili tüm detaylar... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:25 facebook

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak” dedi.

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Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars’ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan’ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.