Doğum izni hesaplama nasıl yapılır?

Doğum yapmaya hazırlanan çalışan kadınları son derece yakından ilgilendiren bir konu olan doğum izni hesaplama ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

DOĞUM İZNİ SÜRESİ NASIL HESAPLANMALIDIR?

Doğum izni hesaplama, doğum yapmaya hazırlanan çalışan kadınları yakından ilgilendiren ve çoğunlukla da yanlış hesaplamalara sebebiyet veren önemli bir konu. Doğum izni hesaplanırken hamilelik süresi 40 hafta üzerinden baz alınmaktadır. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32. haftada başlar. Ancak, doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır.” şeklindeki benzer raporlar ile doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir.

Kanuna göre hamile olan kadınların doğumdan önce kullanılabilecek olan 8 haftalık izin bulunuyor. Bununla birlikte gebelik 40 hafta olduğu için 8 hafta önce 32. haftaya denk geliyor. Yani 32. haftanın dolmuş olması şart. Toplamda 16 haftalık doğum iznine sahip olan anneler çocuğun doğmasının ardından geçireceği 8 haftayı da bu izin sayesinde kullanabilir. Doğum izni hesaplamada dikkat edilecek bir diğer konu da birden fazla bebek beklemek. Bu durumda anneler doğum öncesinde fazladan 2 hafta izin alabilmektedir. Yani, birden fazla bebek bekleyen anne adaylarına, SSK, doğum iznini 8 hafta yerine 10 hafta olarak kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Doğum iznine doktor izni ile geç ayrılan kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelerine eklenmektedir.

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