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Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

Kış ayları gelince, eskiden cam kenarında bozacının geçmesi beklenirdi. Gelen "Boooozaaacııı" sesi ile tüm ev halkı heyecanlanırdı. Lezzeti dillere destan boza, aslında sağlık açısından da oldukça faydalı. Özellikle kış günlerinde içilen boza birçok hastalıktan koruyor. İşte bozanın faydaları...

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  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan boza, içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde birçok rahatsızlığa derman oluyor. Geçmeyen öksürükten, kansere, bağırsak problemlerinden bağışıklık sistemine kadar neredeyse her hastalıkta yardıma koşuyor.
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA FAYDALARI NEDİR?

    Bozanın faydaları şu şekildedir;

    Enerji verir,

    Hazmı kolaylaştırır, sindirimi düzenler,

    Emziren kadınlarda süt yapıcı özelliği vardır,

    Tam bir vitamin deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Probiyotiktir,

    Eğer kilo almak istiyorsanız, iştahınızı açar,

    Zihin açan özelliğe sahiptir,

    Öksürüğü geçirir,

    Kemik sağlığını korur,

    Bağırsakları temizler,

    Saç dökülmesini önler,

    Cildi güzelleştirir,

    Sakinleştirici etkisi vardır, sinir sistemine iyi gelir.
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA ZARARLARI NEDİR?

    Her üründe olduğu gibi bozada da fazla tüketim sonucu bazı istenmeyen semptomlar ortaya çıkabilir. Bunlar;

    Aşırı tüketimde gaz ve hazımsızlık yapabilir,

    Kalori oranı yüksektir, kilo aldırabilir.

    Şişkinlik hissetmenize sebep olabilir.

    Aşırı tüketimde şişkinlik ve hazımsızlığa bağlı mide bulantısı ortaya çıkabilir.
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA NASIL YAPILIR

    Malzemeler

    1 çay bardağı pirinç,

    500 gr. pilavlık bulgur,

    1 çay bardağı mayalık boza (2 çay kaşığı kuru maya)

    Su,

    Şeker.

    Yapılışı: Bir kabın içerisinde bulgur ve pirinç iyice yıkanır. Daha sonra bulgur ve pirinç bir tencerede iyice pişirilir. Bulgurlar iyice erimelidir. Arada kontrollü olarak sıcak su ekleyebilirsiniz. Pişen karışım blenderdan geçirilir ardından süzülür. İçerisine mayalık boza ilave edilir. Bu aşamada koyu olan kıvamı su ile inceltebilirsiniz. Son olarak şeker eklenerek buzdolabına alınır.
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA BESİN DEĞERİ

    30.78 gram karbonhidrat

    0.6 gram protein

    0.07 gram yağ

    0.2 gram lif

    0 mg kolesterol

    2.36 mg sodyum

    14.33 mg potasyum

    9.33 mg kalsiyum

    0 A vitamini

    0 C vitamini

    0.17 gram demir
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA KAÇ KALORİ?

    Bozada bulunan kalori değerleri şu şekildedir;

    200 ml ölçüdeki 1 bardak boza: 141 kalori

    100 ml boza: 70 kalori

    1000 ml boza: 704 kalori
  • Doktor yolunu unutturan şifa! Kanserle mücadele ediyor, öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

    BOZA KİLO ALDIRIR MI?

    Boza, karbonhidrat açısından oldukça zengindir. Bu sebeple fazla tüketimde kilo alımına sebep olabilir. İçerisinde bulunan şekeri azaltarak, kalori oranını düşürebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan tüketebilirsiniz.

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