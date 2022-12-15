BOZA NASIL YAPILIR

Malzemeler

1 çay bardağı pirinç,

500 gr. pilavlık bulgur,

1 çay bardağı mayalık boza (2 çay kaşığı kuru maya)

Su,

Şeker.

Yapılışı: Bir kabın içerisinde bulgur ve pirinç iyice yıkanır. Daha sonra bulgur ve pirinç bir tencerede iyice pişirilir. Bulgurlar iyice erimelidir. Arada kontrollü olarak sıcak su ekleyebilirsiniz. Pişen karışım blenderdan geçirilir ardından süzülür. İçerisine mayalık boza ilave edilir. Bu aşamada koyu olan kıvamı su ile inceltebilirsiniz. Son olarak şeker eklenerek buzdolabına alınır.