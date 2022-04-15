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Haberler Gündem Dolar kuru bugün ne kadar arttı? Merkez Bankası faiz kararı sonrası 15 Nisan güncel dolar kuru fiyatları!
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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 15 Nisan dolar kuru canlı takip ekranı

Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararları ve Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar kurundaki güncel gelişmeler takip ediliyor. Peki, dolar kurunda son durum ne? İşte, 15 Nisan anlık verilerle dolar kuru...

Dolar kuru bugün ne kadar arttı? Merkez Bankası faiz kararı sonrası 15 Nisan güncel dolar kuru fiyatları!

Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları ve ABD enflasyon verileri yer alıyor. Salı günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulacağını açıkladı. Gelişmeler sonrası dolar kurunun nasıl etkileneceği merak ediliyor. 15 Nisan Cuma gününde dolar kuru güne %0,22 artış ile başladı. İşte, 15 Nisan Cuma günü güncel dolar kuru...

15 NİSAN 2022 DOLAR KURU

15 Nisan Cuma saat 12.00 itibarıyla 1 dolar 14,63 liradan işlem görüyor.

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