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Dolunay Soysert: Röportaj vermem yasak

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu Dolunay Soysert, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Soysert, "Yeni projem olduğu için röportaj vermem şu süreç içerisinde yasak" açıklamasını yaptı

Dolunay Soysert: Röportaj vermem yasak - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Rutin saç bakımı yaptıran Soysert, "Yeni projem olduğu için röportaj vermem şu süreç içerisinde yasak" dedikten sonra hızla aracına doğru yöneldi.

Israrlı sorular karşısında kısa yanıtlar veren Dolunay Soysert, gündemdeki koronavirüs aşısı hakkında konuştu. Yakında Türkiye'de vurulmaya başlanacak olan aşıyı yaptırıp, yaptırmayacağı sorulan oyuncu, "Bilim adamlarının sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Soysert'e son olarak Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu gibi isimlerin yer aldığı '9 Kere Leyla' filmini izleyip, izlemediği soruldu. Dolunay Soysert, birçok kesim tarafından eleştirilen filmi, yoğun çalıştığı için izleme şansı bulamadığını söyledi.

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