Dolunay Soysert: Emeğimize büyük saygısızlıktır

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Soysert, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tiyatrolarla ilgili almış olduğu son kararı olumlu bulduğunu belirtti. Dolunay Soysert, konuyla ilgili şunları söyledi:

Desteğe ihtiyaç var. Arkadaşlarımız zaten çok uzun süredir işsiz. Çok çok gelir kazanılan yerler değil. Tiyatroya gerçekten gönül verdiğimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi bizi çok kötü yönde etkiledi. Özellikle özel tiyatrolar için kötü oldu. Yavaş yavaş sahneler kapatılıyor, perdeler kapatılıyor. Bu çifte standardın durmasını istiyorduk. Bütün derdimiz buydu. Belli şeylere izin olup da böyle şeylere olmaması sıkıntısı vardı. Şimdi bu olumlu karar nedeniyle hepimiz çok mutluyuz."

Son tiyatro oyununu ayın 7'sinde oynadığını ifade eden Soysert, "Çok güzel seyirci vardı. Pandemi önlemlerine dikkat edilerek oynanmıştı. 28'ndeki oyunum bu son karardan sonra iptal edildi. Çok üzüldük ama kararın tekrar geri alınmasıyla beraber umutlandık" ifadelerini kullandı.

Meslektaşı Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol vermiyorlar" açıklaması hakkında konuşan Dolunay Soysert, şu ifadeleri kullandı:

Televizyonda belli normlar konusunda oyunculara diretmelerin olduğunu biliyorum. Bu gerçekten zor bir süreç. Kadınlar için zaten bir sürü dayatmanın olduğu toplumda bir de ekranda işini yapmaya çalışan insanların fiziksel dayatmaların içerisinde tutulması, hatta yeteneğinin, performansının önemsiz hale gelmesi, fiziğinin öne çıkması hepimiz için çok yıpratıcı ve emeğimize büyük saygısızlıktır.

Ünlü oyuncu, "Siz hiç bu tarz bir dayatma ile karşılaştınız mı?" şeklindeki soruya, "Çok uzun süreli bir kariyerde genç arkadaşlarımın geçtiği yolculuktan daha farklı yolculuktu bizimkiler. Şimdi onlara hayat çok daha katı. Geçmişle şu an arasında estetik açıdan çok daha sert diretmeler var. Ben yaşamıyorum ama pek çok öğrencim ve genç arkadaşım var. O sıkıntıları yaşadıklarını biliyorum" diye cevap verdi.