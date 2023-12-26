Dördüncü kez anne olan Kardashian oğluna "Rocky" adını verdi. Ünlü çift bebekleriyle beraber objektiflerin karşısına geçti. Henüz bir aylık olan Rocky bebek ilk kez Kourtney Kardashian'nın takipçileriyle tanıştı.

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Ayrıca Kourtney Kardashian, doğum sonrası ilk paylaşımını eşinin yeni yaşı için yapmıştı. Kardashian, Travis Barker'a "Eşime, ruh eşime, en yakın arkadaşıma, sevgilime, babamdan bebeğimize, her şeyime... Doğum günün kutlu olsun. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorsun ve yanımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni kelimelerin ötesinde, sonsuza kadar seviyorum" notuyla paylaştı.