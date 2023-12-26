Hande Erçel'den yeni imaj değişikliği
Son olarak "Bambaşka Biri" adlı dizide rol alan Hande Erçel kahverengi saçlarını kızıla boyattı. Erçel'in imaj değişikliği hayranlarını ikiye ayırdı
HANDE ERÇEL'DEN YENİ İMAJ
"Bambaşka Biri" adlı dizide rol alan Hande Erçel kahverengi saçlarını kızıla boyatarak imaj değişikliğine gitti. Erçel'in saçlarını kızıla boyatması sosyal medyada hayranlarını ikiye ayırdı.
YENİ SAÇLARI HAYRANLARINI İKİYE AYIRDI
Yeni kızıl saçlarıyla beraber verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini sunan Hande Erçel'in hayranlarından bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.
İşte Erçel'in yeni imajından kareler...