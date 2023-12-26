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        Haberler Magazin Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırarak bir ilke imza atabilir

        Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

        Taylor Swift bir ilke imza atarak Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. "1989 -Taylor's Version" adıyla yeniden yayınlayan eski albümüyle rekorlarına bir yenisini eklemeyi başaran ünlü şarkıcı, listelerde birinci sıraya yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:29
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        Yapımcı Scooter Braun ile yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989- Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, '1989' albümünü 27 Ekim'de yeniden satışa sundu.

        Billboard 200 müzik listesinde birinci sıraya yeniden yerleşen Taylor Swift, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

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        Taylor Swift, 1989 - Taylor's Version' albümüyle müzik listesinin birinci sırasında 67 hafta kaldı. Böylece Swift, Presley ile beraber "Birinci sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti. Swift, listede bir hafta daha ilk sırada yer alırsa Elvis Presley'in rekorunu kıracak.

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        YILIN EN İYİ POP YILDIZI

        Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı, Billboard dergisi tarafından 'Yılın En Büyük Pop Yıldızı' seçilmişti.

        Müzik listelerinde zirveden inmeyen şarkıcı, bu yıl Billboard Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere toplamda 10 ödül kazandı.

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        YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ

        Ayrıca, '1989 - Taylor's Version' albümü, Billboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Taylor, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce aynı unvana sahip olan albüm yine Swift'in 'Midnights' albümü olmuştu.

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        BİR REKOR DAHA KIRDI

        Grammy ödüllü Taylor Swift, başarı dolu kariyerine, ağustosta yayınladığı 'Midnights' albümüyle bir müzik dinleme platformunda aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olarak yeni rekorunu ekledi ve müzik tarihine geçti.

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        TIMES TARAFINDAN YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

        Taylor Swift, Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilerek tüm yıla damga vuran isimler arasına girdi. Time, 'Yılın Kişisi seçimi yapılırken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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