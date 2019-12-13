Doya Doya Moda kim elendi, birinci kim oldu? Yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta farklı konseptlerle günün en şık yarışmacısı olmak için mücadele eden 5 yarışmacı bu haftanın finalinde 'görümce şıklığı' için yarıştı. İşte, Doya Doya Moda 13 Aralık haftanın finalinde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Emel, Su, Eda Nur ve İzel eleme potasına kalan isimler oldu. Eleme potasından çıkan ilk isim İzel oldu. Bir hafta daha kalmayı garantileyen İzel gözyaşlarını tutmadı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

Doya Doya Moda yarışmasında elenen üçüncü isim Eda Nur oldu. Gözyaşlarına boğulan Eda Nur "Sizden çok şey öğrendim. Burada dik durmayı öğrendim. Çok şey kattı bana burası. Size ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." dedi.