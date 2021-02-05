Akciğer kanserini solladı! 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni açıkladığı 2020 verilerine göre dünyada en sık yüzde 11.7 ile meme kanseri, yüzde 11.4 ile akciğer kanseri ve yüzde 10 ile kolorektal kanserler görülüyor.

BU FAKTÖRLER KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Meme kanserinde görülen artışın nedenlerine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Meme kanserinin artış hızında muhtemelen hem menopoz belirtileri için hem de doğum kontrolü amaçlı gittikçe daha çok kullanılan hormonlar, daha ileri yaşlarda yapılan doğumlar ve bununla birlikte emzirme sürelerinin kısalmasının da rolü olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, meme kanseri riskini artıran menopoz sonrası obezite (şişmanlık),hareketsizlik ve sağlıksız beslenme de bildiğimiz risk faktörleri arasında. Hostes, hemşire, güvenlik görevlisi gibi gece çalışan kadınlarda da toplum ortalamasının biraz üzerinde meme kanseri görülüyor” dedi.

Meme kanseri genel olarak bir yaşlanma hastalığı olduğundan yaşam süresinin uzuyor olmasının da görülme sıklığını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Çakmakçı, “En önemli faktörlerden biri, gerçek sayısal artışın yanı sıra, başarılı tarama programları sayesinde daha çok kanser tanısının konmasıdır. Obezite, sağlıksız beslenme (sebze-meyvenin az tüketimi),hareketsizlik ve düzenli egzersiz yapmamak meme kanserinin dışında diğer kanserler için de en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor” dedi.

HER YIL DÜNYADA YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ KANSER NEDENİYLE ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni açıkladığı 2020 verilerine göre dünyada en sık yüzde 11.7 ile meme kanseri, yüzde 11.4 ile akciğer kanseri ve yüzde 10 ile kolorektal kanserler görülüyor. Kadınlarda en sık görülen kanserlerin sırasıyla meme kanseri, kolorektal kanserler ve akciğer kanseri olduğunu, erkeklerde ise ilk sırada akciğer kanseri, ikinci sırada prostat kanseri, üçüncü sırada ise kolorektal kanserlerin görüldüğünü belirten Çakmakçı, “Her yıl dünyada toplamda 19 milyon 292 bin 800 yeni kanser tanısı konuyor, 9 milyon 958 bin kişi ise kanserden hayatını kaybediyor” dedi.

"KADINLAR EN SIK ÖLÜME YOL AÇAN KANSER HALA MEME KANSERİ"

En sık ölüme yol açan kanserlerin başında akciğer kanserinin geldiğini, akciğer kanserini kolorektal kanserler, karaciğer kanseri ve mide kanserinin izlediğini söyleyen Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Erkeklerde en sık ölüme yol açan kanser akciğer kanseri. Akciğer kanserini karaciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor. Kadınlarda ise en sık ölüme yol açan kanser meme kanseri. Meme kanserini akciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor” dedi.

PANDEMİ ERKEN TANIYI AZALTTI, İLERİ EVRE KANSER VAKALARI ARTTI

Pandemi nedeniyle insanların düzenli sağlık kontrollerini aksatmaları, tetkiklerini yaptırmamaları ve COVID-19 korkusuyla doktora, sağlık kuruluşlarına gitmemelerinin de erken tanıyı azaltarak özellikle ileri evre kanser vakalarında artışa yol açtığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Kanserde erken tanı konması, tedavideki başarı şansını çok artırıyor. Yakınmaları olan hastalar, hele bu yakınmalar artarak seyrediyorsa, bunların altta yatan nedeninin ne olduğu konusunda gerekli araştırmaların yapılması için sağlık kurumlarından kaçmamalı” şeklinde konuştu.

Akciğer, kalp, tansiyon, şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklar nedeniyle izlenmekte olan hastaların kontrollerini COVID-19 endişesiyle aksatmamaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Sağlığımızı pandemi şartlarında dahi olsa korumazsak, gerekli tetkik ve tedavileri zamanında yaptırmazsak, bu ihmallerden doğacak hasar ve kayıplar COVID-19’un yarattığı hasar ile yarışır hale gelebilir” uyarısında bulundu.