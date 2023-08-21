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        Haberler Sağlık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil"

        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil"

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olmadığını, yaşamları ve ekosistemleri etkilediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:36
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        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "ŞU ANDA GERÇEKLEŞİYOR, YAŞAMLARI VE EKOSİSTEMLERİ ETKİLİYOR"

        Dünya genelinde yıkıcı yangınlarla sellerin yanı sıra aşırı sıcak hava dalgaları ve uzun süreli kuraklıkların yaşandığına dikkati çeken Ghebreyesus, "İklim değişikliği uzak bir tehdit değil. Şu anda gerçekleşiyor, yaşamları ve ekosistemleri etkiliyor. Bir araya gelelim, emisyonları azaltalım, dayanıklılığı destekleyelim ve ileriye doğru sürdürülebilir bir yol oluşturalım" ifadelerini kullandı.

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        "DÜNYANIN VE GENÇ NESİLLERİN GELECEĞİ ATILACAK ADIMLARA BAĞLI"

        Ghebreyesus, dünyanın ve genç nesillerin geleceğinin iklim konusunda atılacak bu adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

        Son dönemde dünya genelinde aşırı doğa olayları yaşanırken Temmuz 2023, şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçmişti.

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        #DSÖ
        #iklim değişikliği
        #Tedros Adhanom Ghebreyesus
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