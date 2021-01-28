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DSÖ, Tanzanya'yı Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama yapmaya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını hafife alan ve aşıya tereddütle yaklaşan Tanzanya yönetimine, kitlesel aşılama yapma çağrısında bulundu.

DSÖ, Tanzanya'yı Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama yapmaya çağırdı
AA

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tanzanya'yı Kovid-19'la mücadelede maske takma gibi halk sağlığı önlemlerini artırmaya davet etti.

Bilimin aşıların işe yaradığını gösterdiğini söyleyen Moeti, Tanzanya hükümetinden Kovid-19' a karşı kitlesel aşılama yapmasını istedi.

Moeti, DSÖ'nün Tanzanya hükümetini ve halkını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Moeti'nin paylaşımını alıntılayarak, Tanzanya'yı Kovid-19'a karşı kitlesel aşılamaya davet etti.

Ghebreyesus, aylardır ülkeye gelen ziyaretçiler ve turistler arasında ortaya çıkan vakalar sebebiyle Tanzanya'nın veri paylaşmasının da kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

- "Aşılar tehlikelidir"

Çağrı, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin dün, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmasının ardından geldi.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını yineleyen Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullandı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

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