Dubai çikolatalarını böyle çaldılar
İstanbul Arnavutköy'deki bir markette, bir grup genç raflarda sergilenen Dubai çikolatalarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı
Giriş: 27.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:40
Aranavutköy'ün merkez Mahallesi'nde markete giren bir grup tarafından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, aldıkları bazı ürünlerin ücretini ödeyen şüphelilerin, raflardaki bazı ürünleri ceplerine ve giysilerinin içine koyduğu görülüyor.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çalınan ürünlerin Dubai çikolatası olduğu öğrenildi.
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