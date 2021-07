"Gladyatör" filmi de dahil olmak üzere pek çok filmin müziğinde imzası bulunan dünyaca ünlü duduk ustası Djivan Gasparyan'ın hayatı merak ediliyor. Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer gibi pek çok kıymetli isimle çalışmalar yapan Djivan Gasparyan'ın hayatı hakkında merak edilenleri derledik...

DJİVAN GASPARYAN KİMDİR?

Civan Gasparyan 12 Ekim, 1928 tarihinde Solak kentinde dünyaya geldi. Ermeni balaban virtüözü.

Küçük yaşta evin geçimine katkıda bulunmak için çalışmalara başladı, fakat aklı hep balabandaydı. Gasparyan ilk yıllarını şöyle anlatır: "Sessiz filmler yerel müzik eşliğinde gösterilirdi. Balabanı ilk kez sinemada dinledim. Bir yandan da ailemin geçimine yardımcı olmak zorundaydım. Topladığım şişeleri satarak ilk balabanımı aldım. Altı yaşındaydım, çalmayı kendim öğrendim. Çocuk grubundan sonra Gomidas Konservatuvarına girdim. Master ve pedagoji eğitiminden sonra konservatuvarda eğitim görevlisi oldum."

Civan Gasparyan 1946'dan 1982'ye kadar Tatul Altunyan Halk Müziği ve Oyunları Topluluğunda solist olarak yer aldı. Yapımcı-müzisyen Brian Eno 1989'da Moskova'da Melodia plak şirketinin stüdyolarında Sovyet halklarının müziklerini incelerken; Civan Gasparyan'ın müziği ile karşılaştı. Çok etkilenen Eno, Gasparyan'ı Londra'ya davet etti. Gasparyan'ın yurt dışında yayımlanan ilk albümü "I will not be sad in this world" bu dönemde kaydedildi. Gasparyan bu albümden sonra dünyanın en ünlü senfonik orkestralarıyla ve Peter Gabriel, Lionel Richie, Michael Brook, Erkan Oğur gibi tanınmış müzisyenlerle çalıştı. Avrupa ve Amerika'da pek çok albümü yayımlandı. Ronin, Gladyatör gibi pek çok filmde müzikleriyle yer aldı.

DJİVAN GASPARYAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Civan Gasparyan 6 Temmuz 2021'de 92 yaşında hayatını kaybetti.