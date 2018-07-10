Dünya Kupası finali ne zaman? Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçları oynanıyor. Finale çıkacak takımların belirleneceği yarı finalde Fransa-Belçika karşılaşması oynandı. Fransa, Belçika'yı Umtiti'nin golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 11 Temmuz'da oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının kazananı finalde Fransa'nın rakibi olacak. Yarı final sonrası yapılacak final maçının tarihi merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman? İşte 2018 Dünya Kupası final maçı tarihi...

2018 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2018 Dünya Kupası final maçı 15 Temmuz 2018 tarihinde oynanacak. Yarı final maçlarının ardından finale çıkacak takımlar belirlenecek ve merakla beklenen Dünya Kupası finali heyecanı yaşanacak.

Hırvatistan-İngiltere (11 Temmuz 2018 21.00)

İlk finalist Fransa oldu.

CÜNEYT ÇAKIR'IN 5. YARI FİNALİ

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarın oynanacak İngiltere-Hırvatistan yarı final karşılaşmasında düdük çalacak olan Cüneyt Çakır, bu müsabakayla birlikte görev aldığı uluslararası turnuvalardaki 5. yarı finaline çıkmış olacak.

Türk hakemliğinin son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerin başında yer alan Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın katılamadığı Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ekibiyle birlikte Türkiye'yi temsil ediyor. Şu ana kadar kariyerinde 445 maçta düdük çalan Çakır, üst üste 2. kez Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk Türk hakem olarak da tarihe geçti.

1994 yılında hakemliğe başlayan Cüneyt Çakır, UEFA tarafından 2011 yılının haziran ayında en üst kategori olan elit kategoriye yükseltilmişti. 2012 ve 2016 Avrupa şampiyonaları ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası gibi birçok önemli organizasyonda boy gösteren 41 yaşındaki hakem, 2015 yılında da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona arasında oynanan final karşılaşmasını yönetmiş ve bu alanda final yöneten ilk Türk hakem olma unvanına sahip olmuştu.

ULUSLARARASI ALANDA 5. YARI FİNAL

Cüneyt Çakır, yarınki İngiltere-Hırvatistan müsabakasıyla birlikte uluslararası organizasyonlarda kariyerinin 5. yarı finaline çıkmış olacak. 2006 yılında FIFA kokartı takan deneyimli hakem, ilk yarı finaline 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. Çakır, 2011'de Kolombiya'da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da turnuvanın açılış ve yarı final maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada düdük çaldı. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, 2014 yılında Brezilya'da organize edilen Dünya Kupası'nda ise Hollanda-Arjantin yarı finaliyle turnuvaya nokta koymuştu.