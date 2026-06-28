DÜNYA KUPASI SON 32 MAÇLARI || Güney Afrika-Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ederken, Güney Afrika-Kanada eşleşmesi günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu akşam oynanacak dev maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Güney Afrika-Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

GÜNEY AFRİKA-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada’nın karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak. Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşmada düdük Portekizli hakem Joao Pinheiro’da olacak. Futbolseverler bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

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Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, son 16 turuna yükselen tarafı belirleyecek kritik bir eleme mücadelesi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Güney Afrika:

Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Mokoena, Adams, Maseko, Appollis, Rayners

Kanada:

Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Ahmed, Larin, David