Dünya liderleri G20 zirvesinde bir araya geliyor! Masada neler var?

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri bugün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya gelecek.

İki günlük zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği de G20 masasındaki yerini alacak.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'inin temsil edileceği toplantının temel konusu ABD ve Çin arasında devam eden 'ticaret savaşları' olacak. İyiden iyiye çıkmaza giren ticaret savaşları konusunda ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecekler ancak bu görüşmede ne kadar mesafe katedilebileceğine dair soru işaretleri mevcudiyetini koruyor.

Donald Trump, Arjantin'e gitmek için ABD'den ayrılırken yaptığı açıklamada bir anlaşmanın yakın olduğunu ancak kendisinin bir anlaşma yapmak isteyip istemediği konusunda emin olmadığını söyledi. Pekin yönetimi ise Trump'tan gelen karışık sinyallere karşılık olarak ABD'den 'samimiyet' beklediklerini dile getirdi.

KARADENİZ'DEKİ KARA BULUTLAR G20 MASASINDA

G20 masasının en sıcak tabaklarından birinde ise Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim duruyor. Öyle ki, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 3 gemiyi ve 24 askeri personeli Kerç Boğazı'nda alıkoymasının ardından tansiyon yükselmiş ve ABD Başkanı Donald Trump, Buenos Aires'te Putin ile yapacağı ikili görüşmeyi iptal etti.

Washington olayları bir 'provokasyon' olarak nitelerken, Trump-Putin görüşmesinin iptal edilmesine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, durumun Putin'in programında ek birkaç saatlik boşluk yaratmak dışında bir etkisi olmayacağı savunuldu.

Ancak iki liderin toplantıda karşı karşıya geldiklerinde nasıl bir tavır sergileyecekleri de merak ediliyor. AB liderlerinin, son yaşanan gelişmelerin ardından G20'de Putin'e karşı nasıl bir yaklaşım sergileyecekleri de zirvenin takip etmeye değer bilinmezlerinden biri olacak.

MUHAMMED BİN SELMAN NASIL KARŞILANACAK?

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve bu tarihten 17 gün sonra Suudi Arabistan yönetimi tarafından konsolosluk binasında öldürüldüğü 'itiraf' edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti de G20'nin atmosferini belirleyen önemli konulardan biri olacak.

Cinayet sonrasında okların üzerine çevrildiği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Buenos Aires'te Suudi Arabistan'ın temsil edecek. Riyad yönetiminin bu tercihi bilinçli bir şekilde yaptığını görmek zor değil. Zira Veliaht Prens, G20'de birçok dünya lideriyle bir araya gelerek imajını bir nebze de olsa düzeltme fırsatı bulacak. G20 liderlerinin Suudi prense karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merak ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muhammed bin Selman'ın görüşmesinin önünde bir engel bulunmadığını açıklamıştı. Ancak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Prens'le görüşeceği açıklanan İngiltere Başkabanı Theresa May görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getireceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Suudi Veliaht Prens'le bir görüşme yapması bekleniyor.

Ancak dikkatler, Suudi Arabistan'la ittifaklarını bozmayacağını açık bir şekilde belirten ve bu konuda ABD Kongresi tarafından ciddi bir baskı gören Donald Trump'ın Muhammed bin Selman'la nasıl bir kare vereceği konusuna odaklanacak.

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