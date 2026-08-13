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        Haberler Dünya ABD'deki anket, halkın Trump'a desteğinin yüzde 33 seviyesinde olduğunu gösterdi

        ABD'deki anket, halkın Trump'a desteğinin yüzde 33 seviyesinde olduğunu gösterdi

        ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranının yüzde 33 olduğunu gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Trump'ın onay oranı düşüşte

        The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos'ta, 18 yaşın üzerindeki 1589 katılımcıyla yapılan ankette Başkan Trump'a ilişkin memnuniyet değerlendirildi.

        Buna göre Trump'ın başkanlık görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 33 olurken, katılımcıların yüzde 62'sinin ise bunu onaylamadığı ifade edildi.

        Söz konusu onay oranının ise, Cumhuriyetçi seçmende yüzde 79 seviyesindeyken, Demokrat seçmende yalnızca yüzde 4 olduğu kaydedildi.

        ABD medyasındaki haberlerde ise Trump'ın İran savaşı ve ekonomi gibi konulardaki tutumunun seçmenleri "böldüğü" yorumu yapıldı.

        Quinnipiac Üniversitesinin temmuz sonundaki anketinde de, genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranının yüzde 32'ye düştüğü, Cumhuriyetçi seçmenin ise Başkan'a desteğinin yüzde 76'ya gerilediği görülmüştü.

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