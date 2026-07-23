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        Haberler Dünya Axios: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

        Axios: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

        Axios'un haberine göre, ABD ordusu İran'a yönelik başlattığı son saldırılarda yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:37 Güncelleme:
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        ABD, İran'da B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı

        ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü.

        Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.

        Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.

        ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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