Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması kapsamında Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılacak ikinci toplantıya katılacak.

Bakan Fidan'ın toplantıda, İttifak’ın, bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını çizmesi beklenirken, İttifak üyeleriyle, ortak güvenlik anlayışı ve kapsayıcı iş birliği temelinde, ulusal güvenlikle ilgili konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye’nin, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, Anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlılığı yinelenecek. Aynı zamanda sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğu belirtilecek.

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Türkiye, Suudi Arabistan’la tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit edecek.

ABD-İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması ile Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğinin ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik İttifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayacak olan Bakan Fidan, İsrail’in Gazze’de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria’da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs’ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına da vurgu yapacak.

Bakan Fidan'ın, İsrail’in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği artan şekilde tehdit eden eylemleri karşısında, uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi için vurgu yapması, Türkiye’nin, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere yönelik desteğini yinelemesi öngörülüyor.

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Türk yetkililer toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke’de imzaladıkları Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nın, bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlamasını hedeflediğinin altını çizecek.

İlk sekreter, Pakistanlı emekli komutan Mahmood

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısını teşkil eden Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsallaştırılmasına yönelik istişareler devam ediyor. Pakistan'dan Emekli Korgeneral Naouman Mahmood, İttifak’ın ilk Genel Sekreteri olarak atandı.

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Sekretaryanın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da teşkil edilmesi planlanıyor.

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Mekke Anlaşması’yla tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı 31 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, Anlaşma’nın dayandığı stratejik vizyonun hayata geçirilmesi ve İttifak’ın kurumsallaşması için atılması gereken adımlar ve yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı.

Komite, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları üzerine 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti.

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Toplantıda taraflar, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin Anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmişler ve bu husustaki iradelerini yayımlanan ortak açıklamada kayda geçirmişlerdi.