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        Haberler Dünya Erbil'de patlama sesleri

        Erbil'de patlama sesleri

        Irak basını, Erbil'de şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından 5 kamikaze insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        Erbil'de patlama sesleri

        Erbil merkezli yayın yapan Kürdistan24 haber ajansına göre, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ile Erbil semalarında 5 kamikaze İHA düşürüldü ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.

        ABD ve İsrail ile İran arasında savaşın patlak vermesinden sonra, İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine füze ve İHA saldırıları başlattı.

        Dünkü saldırılarda Erbil semalarında 3 kamikaze İHA’nın imha edildiği açıklanmştı.

        Tahran yönetimi karşıtı İranlı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) de Erbil yakınlarındaki kamplarından birinin iki füzeyle hedef alındığını duyurmuştu.

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını "şiddetle" kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.

        İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

        Son saldırılarda, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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