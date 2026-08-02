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        Haberler Dünya İspanya, Sebte'deki Fas sınırına 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurdu

        İspanya, Sebte'deki Fas sınırına 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kurdu

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Sebte'nin Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerin kurulumu tamamlandı.

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        Kurulumu tamamlanan güvenlik bariyeri yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtilirken, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.

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        İspanya medyası, yüzer bariyerin yasa dışı geçiş girişimlerini ciddi derecede durduracağını kaydetti.

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        NE OLMUŞTU?

        Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

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        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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        Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.

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