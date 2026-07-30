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        Haberler Dünya İran: ABD'nin müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak

        İran: ABD'nin müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        İran: Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın açılmayacağı, hatta mevcut durumun daha da zorlaşabileceği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" tehdidinde bulunuldu.

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