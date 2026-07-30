İran: ABD'nin müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğu belirtilerek, ABD'nin "tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri" devam ettiği sürece boğazın açılmayacağı, hatta mevcut durumun daha da zorlaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'ye destek veren ülkelerin tutumlarını değiştirmemeleri halinde "sert karşılık görecekleri" tehdidinde bulunuldu.