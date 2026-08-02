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        Haberler Dünya İran basını: Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik anlaşma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

        İran basını: Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik anlaşma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

        İran basını, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine açılması için anlaşma sağlandığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        "Hürmüz'de anlaşma iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

        Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynak, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

        İsmi açıklanmayan kaynak, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açıldığı yönünde ortaya atılan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir anlaşma yapılmadığını ifade etti.

        Öte yandan ismi açıklanmayan askeri bir kaynak da, ABD'nin "düşmanca" eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını, gemilerin yalnızca ilan edilen rota üzerinden ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin izniyle geçiş yapabileceğini belirtti.​​​​​​​

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