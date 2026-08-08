Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella yemin etti

Ülkenin 3. büyük kenti Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden De la Espriella, Kongre Başkanı Honorio Henriquez'in başkanlık kuşağını kendisine takdim etmesinin ardından 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı.

De la Espriella, yemin konuşmasında, "Tanrı'ya yemin ederim ve Kolombiya halkına, Kolombiya Anayasası ve yasalarına sadakatle uyacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın yemin etmesinin hemen ardından başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu'ndan 21 pare top atışı yapıldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo da yemin ederek görevine başladı.

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De la Espriella'nın göreve başlama töreninin yapılacağı üniversitenin konferans salonuna gidişi sırasında, güvenlik güçleri kurşun geçirmez balistik kalkanlarla önlem aldı.

Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'de yapılmasına karar verilmişti.

De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.

Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği Cumhurbaşkanı De la Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılmıştı.