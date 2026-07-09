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        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Türkiye'ye gelecek

        Lübnan Başbakanı Türkiye'ye gelecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı yarın İstanbul'da kabul edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Lübnan Başbakanı Türkiye'ye gelecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’da kabul edilecektir. Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ülkemizin Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

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