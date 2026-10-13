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        Haberler Dünya Amerika Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

        Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

        Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekiplerin ilk tespitlerine göre deprem, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 05:14 Güncelleme:
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        Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

        Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.

        Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

        Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

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        #Panama
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        #haberler
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