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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

        Son dakika: Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmede Suriye, Gazze ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

        Bakan Fidan, "Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik" dedi.

        Fidan şu ifadelere yer verdi:

        "Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık.

        Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık.

        Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık. Görüşmelerimizde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

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        #hakan fidan
        #mısır
        #suudi arabistan
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