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        Panama'da depremin ardından 'acil durum' ilanı

        Panama'da hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Acil Durum ilan etti.​​​​​​​ Yüzden fazla artçı sarsıntının yaşandığı ülkede halkın bir kısmı geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Panama'da 'acil durum' ilan edildi

        Bakanlar Kurulu Sekreteri Juan Carlos Orillac, olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Ulusal Acil Durum ilan edildiğini aktaran Orillac, depremde en az 27 kişinin yaralandığını ve yüzlerce ev ile eğitim merkezinin hasar gördüğünü belirtti.

        Orillac, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını duyurdu.

        Ekonomi ve Finans Bakanı Felipe Chapman ise Panama'nın hasarları karşılamak ve acil ihtiyaçları gidermek için gerekli finansal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

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        Öte yandan, yüzden fazla artçı sarsıntının yaşandığı Panama'da halkın bir kısmı geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

        Yetkililer, depremden en çok etkilenen ve merkez üssüne en yakın bölgeler arasında yer alan orta kesimdeki Herrera, Los Santos ve Veraguas eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        426 KONUT VE 419 EĞİTİM KURUMU HASAR GÖRDÜ

        Panama hükümeti, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 426 konut ve 419 okul ile eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı.

        İlk incelemelerde, 2 bin 130 kişinin yaşadığı konutlarda hafif çatlaklardan yıkıma kadar farklı düzeylerde hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırılırken, konutların onarılması ve yeni evlerin yapılması için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

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        Eğitim Bakanı Ventura Vega'nın, 12 Ekim'de başlayacak haftada hangi bölgelerde yüz yüze eğitime devam edileceğini, hangilerinde ise eğitime ara verileceğini açıklaması bekleniyor.

        TARİHİ SAN ATANASIO KİLİSESİ HASAR GÖRDÜ

        Panama'nın Los Santos eyaletindeki tarihi San Atanasio Kilisesi, 7,7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

        Kilisenin çan kulesinin üst katı yola çökerken, yapının duvarlarında derin çatlaklar oluştu ve güvenlik gerekçesiyle kiliseye girişler kapatıldı.

        İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan tarihçi Manuel Moreno Arosemena, kilisenin bölge halkı için yalnızca bir bina değil, manevi ve duygusal değeri yüksek ortak bir sembol olduğunu belirterek, hasardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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        Beş eyalette en az 13 kilise hasar görürken, ülkenin merkezindeki Penonome kentinde bulunan San Juan Bautista Katedrali'nde de rahipler ve bölge piskoposu Edgardo Cedeño toplantı halindeyken iki kuleden biri çöktü.

        NE OLMUŞTU?

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, dün Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapılmıştı.

        Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halka sakin kalma çağrısında bulunmuştu. Ulusal basına göre, Panama'nın güneyinde yerel saatle 12.56'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.

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        #haberler
        #Panama
        #Deprem
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