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        Haberler Dünya Ukrayna'dan 1200 km uzaklıktaki Rus kentine saldırı: 12 ölü, 39 yaralı

        Ukrayna'dan 1200 km uzaklıktaki Rus kentine saldırı: 12 ölü, 39 yaralı

        Ukrayna, sınırından yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktaki bir Rus kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Ukrayna'dan 1200 km uzaklıktaki Rus kentine saldırı

        Tataristan bölgesindeki yetkililer, Rusya'nın Nizhnekamsk kentine Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısında 12 kişinin öldüğünü ve 39 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Tataristan Başkanı Rustam Minnikhanov'un ofisinin açıklamasına göre şehir, bu sabah sanayi ve sivil tesisleri hedef alan "büyük çaplı" bir insansız hava aracı saldırısına maruz kaldı.

        Nizhnekamsk, Ukrayna sınırının yaklaşık 1200 kilometre doğusunda yer alıyor.

        Bir petrol rafinerisine ev sahipliği yapan şehir, daha önce de saldırılara maruz kalmıştı.

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