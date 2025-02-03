Dünyanın ilk uzay video görüşmesi gerçekleştirildi

Vodafone, normal 4G/5G akıllı telefonları ve kapsama alanı olmayan bölgelerde video görüşmeleri yapıp internet erişimi sağlayan, online mesajlaşma hizmetlerini kullanabilen uydularla dünyanın ilk uzay video görüşmesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bunun, tam mobil genişbant deneyimi sunmak için inşa edilmiş tek uydu teknolojisi ve evrensel dijital bağlantı sağlanarak mobil kapsama boşluklarının kapanmasına zemin hazırladığı vurgulandı.

UZAY VE KARA TABANLI AĞLAR ARASINDA OTOMATİK GEÇİŞ

Günümüz uydu tabanlı hizmetlerinden farklı olarak, kullanıcıların tam mobil genişbant bağlantısından faydalanabilmek için özel bir uydu anteni, terminal veya pahalı bir uydu telefonuna ihtiyacı bulunmuyor. Sunulacak hizmet, mevcut 4G ve 5G mobil ağlarının deneyimini yansıtarak, kullanıcıların günlük akıllı telefonlarıyla uzay ve kara tabanlı ağlar arasında otomatik geçiş yapmalarını sağlıyor.

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Astronot Tim Peake ve Vodafone Grup CEO'su Margherita Della Valle, Vodafone'un yeni uzaydan kara geçiş noktasında bu önemli dönüm noktasını kutladılar. Bu nokta, kullanıcının akıllı telefonundan gelen tüm sinyalleri Vodafone’un ortağı AST SpaceMobile’ın BlueBird uyduları aracılığıyla alıp yönlendiriyor. Vodafone mühendisi Rowan Chesmer, tarihî uzay tabanlı video görüşmesini, Galler'in uzak dağlık bir bölgesinde, daha önce mobil genişbantın olmadığı bir yerde gerçekleştirdi. Rowan, 2017 yılında Vodafone'un mezuniyet programına katıldı ve şu an küresel bağlantıyı geliştirecek kesintisiz uydu teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Margherita Della Valle, "Vodafone'un görevi, herkesin bağlantı kurmasını sağlamaktır, nerede olurlarsa olsunlar. Gelişmiş Avrupa 5G ağımız, şimdi son teknoloji uydu teknolojisiyle desteklenecek. Müşterilerimize en iyi ağı sunuyoruz ve daha önce mobil iletişim imkânı olmayan insanları birbirine bağlıyoruz. Bu, dijital uçurumu kapatmaya yardımcı olacak ve tüm Avrupa'daki insanlara aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurma, iş yapma fırsatı sağlayacak, aynı zamanda acil durumlarda kırsal alanlardaki güvenilir bağlantıyı sağlayacak" dedi.

2015 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk Britanyalı astronot olan Tim Peake, şunları ekledi: "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay geçirdikten sonra, uzak ve izole bölgelerden ailemle ve arkadaşlarımla iletişim kurmanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Vodafone ve AST SpaceMobile ile bu önemli atılımda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum."