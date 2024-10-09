Dünyanın ulaşım rotası İstanbul'da çizilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından her dört yılda bir düzenlenen Dünya Yol Kongresi’nin 15-18 Ekim tarihlerinde “Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar” temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kongre kapsamında, küresel liderlerin, endüstri uzmanlarının, akademisyenlerin, kamu ve özel sektör paydaşlarının bir araya geleceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Karayolu sektörü için önemli konuların ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacağız. Organizasyonda, ‘Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım’ teması ile Bakanlar Oturumu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın ulaşım rotasını İstanbul’da çizeceğiz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM Bakan Uraloğlu, Kongreye Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır ile bakanlar düzeyinde katılım olacağını da belirterek, “Kongreye, 20 ülkeden Bakanlar düzeyinde katılım bekliyoruz. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak." dedi. Kongrenin, ulaşım ve altyapı sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getireceğini vurgulayan Uraloğlu, Kongre kapsamında yapılacak “Bakanlar Oturumu” ile diğer ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini de kaydederek, “IRF Dünya Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu da tanıtma imkânı da bulacağız.” diye konuştu.