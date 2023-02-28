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Haberler Teknoloji Oyun Dying Light 2 Sistem Gereksinimleri 2023: Dying Light 2 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Dying Light 2 sistem gereksinimleri 2023: Dying Light 2 kaç Gb yer kaplar?

Dying Light 2, bir zombi kıyametinden kurtulan insanlar tarafından kurulan bir Avrupa şehrinde geçen aksiyon ve macera oyunudur. Serinin ilki olan Dying Light'ın uzun zamandır beklenen devam oyunu olarak yedi yıl sonra piyasaya sürülmüştür. Bu ikinci bölüm ise karakterin güçlü yönlerine dayanmaktadır ve daha geniş bir alanda daha derin bir olay örgüsü sunmaktadır.

Dying Light 2 Sistem Gereksinimleri 2023: Dying Light 2 Kaç Gb Yer Kaplar?
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İlk oyundaki olaylardan yirmi yıl sonra, insanlık bir zombi salgını tarafından fiilen yok edilmiştir. Hayatta kalanlardan bazıları Villedor adında bir kasaba kurmuştur. Bu şehrin sakinleri, eski uygarlığın çatılarında kaleler yapmak zorunda kalmış ve toprakları enfekte olanlara bırakmışlardır.

Dying Light 2 Sistem Gereksinimleri

Dying Light 2, diğer karakterlerle birlikte bağımsız bir hikâye anlatır. Bu seferki davanın kahramanı Aiden Caldwell'dir. Yıllar önce kaybettiği bir akrabasını arayan, hakkında pek net anıları olmayan, ancak geçmişle tek bağını temsil ettiği için mücadelesinden vazgeçmeyen bir gezgindir. Oyunun ilk bölümünün kahramanında yer alan Kyle Crane gibi Aiden da insanüstü yeteneklere sahip bir parkur uzmanıdır.

Villedor şehri, gece veya gündüz olmasına bağlı olarak tamamen değişir. Gün içinde en saldırgan özellikteki enfekte kişiler binaların içinde gizlenerek insanların dışarıda biraz özgürce hareket etmesine izin verir. Ancak gece çöktüğünde enfekte olanlar sürüler halinde ortaya çıkar ve şehrin alt kısımlarına terör estirirler. Gece boyunca oyunun ana kahramanı, eski uygarlığın değerli kalıntılarını aramak için enfekte olanların neredeyse tamamen terk ettiği binalardan yararlanabilir. Dying Light 2, oyun serilerinin en çok beklenen oyunlarından biri olarak görülmektedir. Ancak oynamaya başlamadan önce Dying Light 2 sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Özellikle Dying Light 2 kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız kesinlikle istenen şartlara göre hareket etmeniz gerekir. Bu gereksinimler minimum ve önerilen olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ek olarak bu oyuna özel olmak üzere bu iki gereksinim şartları da “ışın izleme” oyun modunun açık veya kapalı olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Minimum sistem gereksinimleri (ışın izleme devre dışı bırakılmış ve saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlük ile):

  • İşlemci: Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 2300X
  • Ram bellek: 8 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7
  • Kullanılabilir depolama alanı: 60 GB HDD

Önerilen sistem özellikleri (ışın izleme devre dışı ve saniyede 60 kare hızında 1080p çözünürlük):

  • İşlemci: Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB veya AMD Radeon RX Vega 56 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10
  • Kullanılabilir depolama alanı: 60 GB SSD

Işın izleme etkinken ve saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlükte minimum sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10
  • Kullanılabilir depolama alanı: 60 GB SSD

Işın izleme etkinken ve saniyede 60 kare hızında 1080p çözünürlükte önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10
  • Kullanılabilir depolama alanı: 60 GB SSD

Dying Light 2'deki savaş çoğunlukla yakın dövüştür. Hareket kabiliyetini optimize etmek için ise oyundaki parkur, ilk oyun olan Dying Light'a göre iyileştirilmiştir ve yüzlerce yeni hareket eklenmiştir. Yüksek Performans modunda çözünürlük dinamiktir ve oyun 60 FPS hızında hareket eder. Geliştirmeyi çok daha akıcı hale getiren bir FPS oranı ile performans modunda oynamak en iyisidir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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