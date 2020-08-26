Kovid 19 salgını, sağlıklı çocuk ve ailelerinde kaygıyı daha çok artırıyor - ANKARA

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları MEB'in yayımlamış olduğu iş takvimine göre belli oldu. DYK yetiştirme kursları başvuru işlemleri için hazırlıklar devam ediyor. Peki, DYK başvuruları nasıl yapılacak?

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DYK YERLEŞTİRME KURSLARI BAŞVURU TARİHLERİ

21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvuruları alındı ve ücretli öğretmen başvuruları eğitim müdürlüklerince onaylandı.