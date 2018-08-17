Dynamo Kyiv - Oleksandria sahaya çıkıyor

Ukrayna Premier Lig maçında Dynamo Kyiv ile Oleksandria, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 9 puanlı Dynamo Kyiv 3. sırada bulunuyor, Oleksandria 12 puana sahip ve 1. sırada. Dynamo Kyiv son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oleksandria, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Dynamo Kyiv galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 3.75, Oleksandria galibiyet oranı 8.00. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Dynamo Kyiv son haftadaki Zirka müsabasında 0-2 kazandı.

Oleksandria ise Shakhtar Donetsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Dynamo Kyiv, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Oleksandria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Oleksandria, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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